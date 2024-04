Taylor Swift wird als eine der 'neuen Milliardäre' des Jahres 2024 bezeichnet

📆 02.04.2024 22:03:00

📰 promiflash ⏱ Reading Time:

26 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 31%

Publisher: 51%

Unterhaltung Nachrichten

Taylor Swift (34) hat in letzter Zeit einige Rekorde gebrochen. Auf eine Leistung kann sie allerdings besonders stolz sein. Forbes bezeichnet den Popstar als einen der 'neuen Milliardäre' des Jahres 2024. Das schafften vor ihr schon Stars wie Rihanna (36) oder Jay-Z (54), allerdings erreichten sie den Status zu großen Teilen wegen ihrer Geschäftstüchtigkeit in Bereichen abseits der Musik. ' ist die erste Musikerin, die allein durch ihre Songs und Auftritte ein zehnstelliges Vermögen erreicht', schreibt das Finanzmagazin. Das gelang vor der 'Mastermind'-Interpretin noch keinem. Die Grammy-Gewinnerin schafft es mit ihrem Vermögen von etwa einer Milliarde Euro allerdings nur auf Platz 14 der reichsten Promis. Vor ihr tummeln sich Sportler wie Tiger Woods (48), LeBron James (39) und Michael Jordan (61). Aber auch aus ihrer Branche haben es einige Stars in die Top Ten geschafft.

Taylor Swift, Milliardär, Forbes, Musik, Vermögen