Taylor Swift verschiebt Konzert in Rio de Janeiro wegen extremer Hitze

Nach dem Tod eines Fans bei einem Konzert von Taylor Swift in Rio de Janeiro hat die US-Sängerin einen weiteren Auftritt in der brasilianischen Millionenmetropole wegen der extremen Hitze verschoben. „Wir haben die Entscheidung getroffen, den heutigen Auftritt wegen der extremen Temperaturen in Rio zu verschieben“, schrieb die Musikerin am Samstagabend (Ortszeit) auf Instagram. „Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Fans, meiner Kollegen und Teammitglieder stehen immer an erster Stelle.

“ Die Konzerte am Sonntag und Montag sollten nun jeweils eine Stunde später um 20.30 Uhr beginnen. Die Eintrittskarten für das abgesagte Konzert am Samstag waren für Montag gültig. Alternativ bot der Veranstalter den Fans eine Erstattung des Ticket-Preises an.Brasilien ächzt derzeit unter einer Hitzewelle. Am Samstagnachmittag waren in Rio 42,5 Grad gemessen worden. Bei dem Konzert von Taylor Swift am Freitag im Stadion Nilton Santos war ein 23-jähriger Fan kollabiert, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Die junge Frau wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht und star





mopo » / 🏆 73. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wegen Konzert von Taylor Swift: Fans zelten seit fünf Monaten vor StadioneingangBuenos Aires - Taylor Swift war noch nie in Buenos Aires. Auf ihr erstes Konzert in der argentinischen Hauptstadt haben einige Fans seit Monaten gewartet: In einem Zelt - direkt vor dem Eingang des Stadions.

Herkunft: nordbayern - 🏆 49. / 28,125 Weiterlesen »

Taylor Swift-Fans vor Konzert​ in Buenos Aires: „Wir zelten hier seit fünf Monaten“​Taylor Swift war noch nie in Buenos Aires. Auf ihr erstes Konzert in der argentinischen Hauptstadt haben einige Fans seit Monaten gewartet: in einem Zelt – direkt vor dem Eingang des Stadions.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 74,62 Weiterlesen »

Taylor Swift kommt nach Gelsenkirchen - einziges Konzert in NRWIm Juli 2024 kommt Taylor Swift für ein Konzert in die Veltins-Arena nach Gelsenkirchen und spielt dort ihr einziges Konzert in NRW. Für ihre deutschen Fans ein Traum – auch wenn es schwierig werden könnte, an Tickets zu kommen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 74,62 Weiterlesen »

Konzert von Taylor Swift in Argentinien: Fans campieren seit Monaten vor dem StadionDas erste Konzert von Pop-Superstar Taylor Swift in Argentinien steht an. Ein Moment auf den viele Fans sehnsüchtig hinfieberten.

Herkunft: sternde - 🏆 42. / 28,125 Weiterlesen »

Fans warten auf Taylor-Swift-Konzert: „Wir zelten hier seit fünf Monaten“Das ist wohl wahre Hingabe ... Taylor Swift war noch nie in Buenos Aires. Auf ihr erstes Konzert in der argentinischen Hauptstadt haben einige Fans seit Monaten gewartet: In einem Zelt - direkt vor dem Eingang des Stadions.

Herkunft: bzberlin - 🏆 68. / 26,25 Weiterlesen »

Taylor Swift bricht mit neuem Album erneut Rekord US-Popstar Taylor Swift hat mit ihrem Album „1989“ (Taylor’s Version) einen weiteren Rekord aufgestellt.

Herkunft: bzberlin - 🏆 68. / 26,25 Weiterlesen »