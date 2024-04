Taylor Swift erstmals auf der 'Forbes'-Rangliste der vermögendsten Menschen

Pop-Superstar Taylor Swift steht erstmals auf der 'Forbes'-Rangliste der vermögendsten Menschen der Welt. Die Musikerin habe im Oktober 2023 geschafft, was kein anderer vor ihr schaffte: Sie sei ausschließlich durch die Einnahmen aus ihrer Musik und Auftritten Milliardärin geworden, schrieb das Magazin. Demnach setzt sich ihr Vermögen den Angaben zufolge aus den Einnahmen ihrer umjubelten 'The Eras Tour', dem Wert ihres Musikkatalogs und ihrer Immobilien zusammen.

Auf der Liste der vermögendsten Menschen der Welt rangiert die Musikerin auf Platz 2.545, den sie sich mit vielen anderen Milliardären teilt

