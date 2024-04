Taylor Swift auf Platz 14 der Promi-Milliardäre

Im Oktober 2023 hatte Taylor Swift (34) mit ihrem Gesamtvermögen die Milliardengrenze überschritten. Sie ist jetzt als Neuzugang in der Liste der Promi-Milliardäre, die das US-Magazin 'Forbes' herausgegeben hat. Mit einem geschätzten Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar schafft es Swift aber nur auf Platz 14 der Liste. Knapp vor ihr liegen der TV-Produzent Dick Wolf (77) und der Ex-Basketballspieler Earvin 'Magic' Johnson (64) mit je 1,2 Milliarden Dollar.

Wie Taylor Swift sind sie beide neu in dem exklusiven Klub. Ebenfalls 1,2 Milliarden besitzt demnach der noch aktive Basketballer LeBron James (39)

