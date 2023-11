Taxifahrer ignorieren Anfahrverbot am Hauptbahnhof

Taxifahrer haben dort ihre Plätze verloren – theoretisch. Praktisch ist die Situation noch chaotischer geworden. So ignorieren viele Fahrer das Anfahrverbot am Europaplatz. Zudem wird die Busspur in der Invalidenstraße als Wartefläche von Taxen und Fahrdiensten wie Uber genutzt. Ankommende Busse müssen sich ihren Weg zur Haltestelle dann schon mal freihupen.Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen.

Die IHK hat nun gemeinsam mit der Berliner Taxivereinigung eine Lösung entwickelt und ihn an die zuständige Mitte-Stadträtin Almut Neumann geschickt. „Da die Berliner Wirtschaft sehr großes Interesse an einem attraktiven und bequem nutzbaren Hauptbahnhof hat, haben wir eine Idee zur effizienten Umorganisation der Taxianfahrt am Hauptbahnhof entwickelt“, heißt es darin. Dem Tagesspiegel liegt das Schreiben vor. Hauptziel der Innung ist die Wiederherstellung einer kleinen Taxivorfahrt im Norden, also zur Invalidenstraße hi

WDRAKTUELL: Bahnstreik vorbei: So geht es jetzt weiterDer Streik der Gewerkschaft GDL hat den Bahnverkehr einen Tag lang fast völlig lahmgelegt. Jetzt ist er vorbei. Doch auch am Freitag könnte es zu Störungen kommen.

NETZPOLİTİK_ORG: CDU und SPD wollen mehr Videoüberwachung und StaatstrojanerDie CDU will in Hessen mit der SPD regieren. In einem Eckpunktepapier skizziert die künftige Große Koalition ihre Prioritäten: mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und mehr Daten für Palantirs HessenData.

BR24: Chaos am Hauptbahnhof in AugsburgChaos an einem Dienstagabend am Hauptbahnhof in Augsburg: Noch arbeiten alle Lokführer, für die Bahnreisenden läuft trotzdem bei weitem nicht alles nach Plan.

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

WDRAKTUELL: Guten Morgen, NRW!Bei der Bahn wird seit gestern Abend gestreikt. Viele Züge fallen aus oder fahren seltener. Diese und weitere Nachrichten in unserem Nachrichtenüberblick. Streik👇

