TaxBit begrüßt Dr. Max Bernt als Managing Director für Europa

TaxBit begrüßt Dr. Max Bernt, den herausragenden Experten für europäische Steuer- und AML-Politik, als Managing Director für Europa. TaxBit, der Branchenführer im Bereich der Steuer- und Buchhaltungslösungen für digitale Vermögenswerte, gab seine strategische Expansion nach Europa bekannt, um auf die schnell wachsende Akzeptanz auf dem europäischen Markt für digitale Vermögenswerte zu reagieren.

Dieser Schritt folgt den jüngsten regulatorischen Entwicklungen und der gestiegenen Nachfrage nach TaxBit's Lösungen zur Einhaltung von Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften. "Europa ist führend bei der Schaffung von Klarheit in Bezug auf die Regulierung von Zahlungen und Innovationen bei digitalen Vermögenswerten", sagt Lindsey Argalas, Geschäftsführerin von TaxBi

