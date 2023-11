Nach ukrainischen Angaben sind mehr als 4.300 Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft. Die EU bereitet im Rahmen weiterer Sanktionen einen Boykott für Diamanten aus Russland vor. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine: Erfolgreiche Einsätze am DniproUkraine wehrt russische Drohnenangriffe abRussland meldet Auslaufen von ersten Schiffen mit Gratis-Getreide für AfrikaWeiter Tausende Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft Scholz lobt Rolle der Türkei bei Getreide-Deal Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Rolle der Türkei bei der Aushandlung des Getreide-Deals zwischen Russland und der Ukraine gelobt. Die Türkei habe eine 'konstruktive und wichtige Rolle gespielt' in der Frage, wie ukrainisches Getreide trotz der anhaltenden Kämpfe exportiert werden könne, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Es sei bitte, dass Moskau dieses Abkommen nicht fortführen wolle. Nach Erdogans Darstellung will Russland aber wieder große Mengen an Getreide nach Afrika schicke

:

NETZPOLİTİK_ORG: CDU und SPD wollen mehr Videoüberwachung und StaatstrojanerDie CDU will in Hessen mit der SPD regieren. In einem Eckpunktepapier skizziert die künftige Große Koalition ihre Prioritäten: mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und mehr Daten für Palantirs HessenData.

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

ZDFHEUTE: Kollaborieren Ukrainer mit Russen?Die Anwältin Antonina Schostak vertritt Ukraine r aus den besetzten Gebieten, die sich vor ukrainischen Gerichten wegen Kollaboration mit den russischen Besatzern verantworten müssen. Allerdings haben die Gerichte Schwierigkeiten, diese Fälle ordentlich zu bearbeiten, da sie oft nicht genau unterscheiden können, ob die Handlungen freiwillig oder unter Druck erfolgten.

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Russland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im Ukraine Krieg.

AİRLİNERS_DE: Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol aufUnter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

HEİSEONLİNE: Web Summit: Start-ups und Künstliche Intelligenz im FokusDie Web Summit, die weltweit größte Internetkonferenz, zieht in diesem Jahr 70.000 Teilnehmer an und bietet über 2600 Start-ups die Gelegenheit, ihre Ideen vorzustellen. Die Stadt Lissabon fördert Start-ups unter anderem durch die sogenannte Unicorn Factory und beherbergt bereits zwölf Unicorns. Dabei handelt es sich Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar, bevor sie an die Börse gehen. Halo soll Patienten mit Locked-In-Syndrom ermöglichen, besser mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Ein bekanntes Beispiel für diese Krankheit ist Stephen Hawking. Durch einen Spezialcomputer konnte er etwa zwei Wörter pro Minute erzeugen. Das Halo-System von Unbabel will mithilfe von KI bis zu 15 Wörter pro Minute erzeugen können. Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im "KI-Update" von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen

