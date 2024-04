Tausende Todesfälle durch Medikament in Großbritannien

Ein Medikament namens Pregabalin ist für Tausende Todesfälle in Großbritannien verantwortlich. Der rapide Anstieg der Opferzahlen ist alarmierend. Eine Untersuchung hat aufgedeckt, dass in den letzten fünf Jahren etwa 3400 Menschen an den Folgen dieses Medikament s gestorben sind. Im Vergleich dazu waren es vor 12 Jahren nur neun Todesfälle , während die Zahl im Jahr 2022 bereits auf 780 angestiegen ist.

Dies stellt laut der Untersuchung den schnellsten Anstieg von Todesfällen durch Betäubungsmittel in der Geschichte Großbritanniens dar. In Deutschland sorgte kürzlich ein anderer Medikamenten-Skandal für Aufsehen, denn Pregabalin, das als Behandlungsmittel für Epilepsie und Angstzustände eingestuft wird, ist nur auf Rezept erhältlich und kann in Form von Kapseln, Tabletten oder Flüssigkeit verabreicht werden. Auch in Deutschland gehört dieses Medikament zu den am häufigsten verschriebenen Arzneimitteln

