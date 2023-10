Tausende protestieren weltweit bei pro-palästinensischen Demonstrationen

Feuerwerkskörper fliegen hinter einem Polizeiauto bei einer nicht angekündigten pro-palästinensischen Demonstration in Neukölln, Berlin.Ein Teilnehmer (2.v.l) einer pro-palästinensischen Kundgebung wird auf der Sonnenallee von der Polizei in Gewahrsam genommen.Trotz Verbots der Veranstaltung versammelte sich eine Gruppe von Demonstranten, die Polizei reagierte mit Festnahmen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel kam es deutschlandweit zu zahlreichen Reaktionen.

Palästinenser gestikulieren und skandieren Slogans während einer Demonstration gegen Israel im Westjordanland,...Ein Demonstrationszug in Ankara, Türkei.

Tausende Menschen nehmen an pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland teilMehr als 2000 Menschen ziehen bei einer pro Palästina Demonstration am 28. Oktober in Berlin unter starkem Polizeischutz durch Kreuzberg. In Dortmund fanden gleich zwei Aufzüge statt, in Aachen und Duisburg gab es ebenfalls Demonstrationen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Weiterlesen ⮕

Pro-palästinensische Demonstrationen in DeutschlandAm Samstag fanden in vielen deutschen Städten erneut pro-palästinensische Demonstrationen statt. In Leipzig zogen rund 400 Menschen durch die Innenstadt und skandierten 'Free Palestine'. In Duisburg wurden Strafverfahren eingeleitet. Auch in anderen europäischen Städten wurde demonstriert. Weiterlesen ⮕

Tausende Menschen demonstrieren in München für PalästinaBei zwei Pro-Palästina-Demonstrationen in München sind rund 5.350 Menschen auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer forderten einen sofortigen Waffenstillstand im Krieg zwischen Israelis und der islamistischen Hamas. Die Kundgebungen verliefen friedlich. Weiterlesen ⮕

Tausende Menschen demonstrieren in deutschen Städten für Waffenstillstand im NahostkonfliktIn München, Berlin, Dortmund und Duisburg fanden Demonstrationen mit insgesamt über 10.000 Teilnehmern statt. Die Demonstranten forderten einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas. In Hamburg wurde eine nicht angemeldete Versammlung aufgelöst. Weiterlesen ⮕

Tausende Menschen suchen Schutz im Schifa-Krankenhaus in GazaLaut Medienberichten halten sich Zehntausende Menschen im Schifa-Krankenhaus in Gaza auf. Neben Verletzten suchen vor allem Menschen Schutz in der Klinik und um sie herum. Israelische Luftangriffe haben die Straßen zur Klinik zerstört, was den Zugang erschwert. Die Hamas soll Menschen als 'menschliche Schutzschilde' in der Nähe des Krankenhauses konzentriert haben. Das Al-Kuds-Krankenhaus wurde zur Evakuierung aufgefordert, da es bombardiert werden soll. Weiterlesen ⮕

Tausende Menschen versammeln sich unter dem Motto „Global South United“Laut eines Berichts der Berliner Polizei nahm die Anzahl der Teilnehmenden im Laufe der Veranstaltung auf rund 11.000 zu. Es kam zu einem Vorfall, bei dem fünf Personen auf die U-Bahn-Brücke kletterten und der Zugverkehr kurzzeitig unterbrochen wurde. Weiterlesen ⮕