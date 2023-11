Tausende Menschen nehmen am 'Marsch für Israel' in Washington teil

In Washington haben sich Tausende Menschen zum 'Marsch für Israel' und gegen Antisemitismus versammelt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude in Gaza-Stadt übernommen. Alle Entwicklungen im Liveblog. Tausende Teilnehmer beim 'Marsch für Israel' in Washington Israel meldet Einnahme von Regierungsgebäuden der Hamas Rotes Kreuz verlangt Zugang zu Geiseln im Gazastreifen UN: 200.

000 Flüchtlinge im Süden des Gazastreifens Israel meldet Waffenfund unter Krankenhaus Militär will Brutkästen für Frühgeborene liefern Geisel-Angehörige: Regierung darf Abkommen nicht blockieren Angehörige von Geiseln der Terrormiliz Hamas haben die israelische Regierung aufgefordert, unverzüglich ein Abkommen mit der Hamas über die Freilassung der Verschleppten zu treffen. 'Wir wissen, dass eine Entscheidung noch heute Abend gefällt werden kann', erklärte eine Interessengruppe von Angehörigen am Abend. Die Regierung dürfe eine Abmachung zur Geisel-Freilassung 'nicht blockieren

NTVDE: Tausende Jobs fallen weg: Continental muss kräftig sparenContinental steckt in der Krise. In den vergangenen Jahren musste die Reifensparte das Geld einspielen, um Investitionen in der Autozulieferung zu stemmen. Der Konzern will jetzt über einen umfangreichen Stellenabbau die Ausgaben senken. Dafür soll eine mittlere vierstellige Zahl von Jobs wegfallen.

RBB24: Tausende Patronen bei Polizei-Schießübung in Frankfurt (Oder) verschwundenWer kann diese Textaufgabe lösen? 12.000 Patronen sollen Polizist:innen bei einem Schießtraining verschossen haben. Das fand der Landesrechnungshof 'sehr viel'. Nun hat Brandenburgs Innenminister Stübgen eingeräumt, dass 4.400 Patronen verschwunden seien.

FN_NACHRİCHTEN: Continental startet Sparprogramm in Autozuliefersparte - Baut Tausende Jobs abHANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will seine kränkelnde Autozuliefersparte mit tausenden Stellenstreichungen wieder rentabel machen. Ab 2025 soll eine jährliche

NWNEWS: Liveblog: Heftige Kämpfe rund um größtes Krankenhaus - 800 Ausländer aus Gaza ausgereistDie israelische Armee intensiviert im Kampf gegen die Hamas die Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Die Lage der Menschen dort ist katastrophal. Der Überblick:

