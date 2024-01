Tausende Landwirte protestieren in Berlin gegen Subventions-Kürzungen

In Berlin protestierten tausende Landwirte gegen die geplanten Subventions-Kürzungen der Bundesregierung. Unter den Protestierenden mit ihren rund 6.300 Fahrzeugen waren auch Hunderte Bäuerinnen und Bauern aus NRW. Obwohl die Bundesregierung den Landwirten in einigen Bereichen entgegengekommen ist und ihre Pläne teilweise zurückgenommen hat, reicht den Bauern das nicht. Nach Polizeiangaben haben an der Kundgebung etwa 8.500 Menschen teilgenommen. Unter ihnen auch viele aus NRW.

Bauernpräsident Joachim Rukwied sprach hingegen von 30.000 Teilnehmern. Es kam wie schon bei den vergangenen Protesten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch tausende Trecker und Lastwagen. Es waren nach Schätzungen der Polizei insgesamt mehr als 6.000 Fahrzeuge - davon waren rund die Hälfte Traktoren. Landwirte aus Münster fahren in einem Bus zum Bauernprotest nach Berlin Bei der Abfahrt eines Busses voller Landwirte am frühen Morgen in Münster wurde schnell klar, wie ernst es den Bäuerinnen und Bauern mit ihrem Protest is





