Tausende demonstrieren in Teheran gegen Israel und gedenken getöteter Revolutionsgardisten

In Teheran versammeln sich Tausende, um gegen Israel zu demonstrieren und der in Syrien getöteten Mitglieder der Revolutionsgarden zu gedenken. Tausende Regierungsanhänger sind begleitet von militärischen Spannungen bei israelfeindlichen Demonstration en auf die Straßen gegangen. In Teheran skandierten die Demonstranten am Freitag „Tod für Israel“ und „Tod für Amerika“. Die Menschenmenge schwenkte iranische sowie Palästinenserfahnen und Flaggen der libanesischen Hisbollahmiliz.

Auf einem Plakat wurde eine Äußerung des geistlichen Oberhaupts des Irans, Ayatollah Ali Chamenei, aufgegriffen: „Wir werden das bösartige zionistische Regime dazu bringen, dieses Verbrechen zu bereuen.“ Der Chef der Revolutionsgarden, Hossein Salami, bekräftigte in einer Rede die Entschlossenheit Teherans, Israel für den Angriff in Syrien zu „bestrafen“. Israel könne den Folgen „des von ihm begangenen Bösen nicht entgehen“, sagte Salami

Teheran Demonstration Israel Revolutionsgarden Syrien

