Taufe der Mein Schiff 7 in der Kieler Bucht

Mein Schiff 7 , Foto: © Rendering TUI CruisesainviewTUI Cruises hat Details zur Taufe der Mein Schiff 7 veröffentlicht, die derzeit von der Werft Meyer Turku in Finnland auf die Ablieferung vorbereitet wird. Demnach wird das Schiff am 22. Juni 2024 in der Kieler Bucht getauft.

Taufpatin ist die Umweltoffizierin Fenia Kalachani. Sie ist der Hamburger Reederei zufolge seit 2022 in dieser Position tätigt und verantwortet gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Umsetzung und Einhaltung aller relevanten Umweltbestimmungen an Bord der Mein-Schiff-Flotte.Südsee wird die Mein Schiff 7 am 23. Juni 2024 wieder im Hafen der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt festmachen und der Kieler Woche an ihrem zweiten Tag einen Besuch abstatten.

Taufe Mein Schiff 7 Kieler Bucht TUI Cruises Kreuzfahrt

