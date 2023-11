Tatort: Vergebung - Rückblick auf die Kinderjahre des Gerichtsmediziners

An diesem Sonntag spielen die Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz nur die zweite Geige, während der Gerichtsmediziner Daniel Vogt mit einem düsteren Geheimnis seiner Kindheit konfrontiert wird. Warum die Vergangenheitsbewältigung trotz aller Befürchtungen in einem stimmigen „Tatort“ mündet, erfahrt ihr in Mareks Kritik zur Episode „Vergebung“.

Welche Kommissare ermitteln im „Tatort: Vergebung“? Vor einigen Monaten verabschiedete der herrlich neben sich stehende Kommissar Lannert den „Tatort“ mit einem Augenzwinkern in die Sommerpause, jetzt ist im Ländle wieder der Ernst des Alltags eingekehrt. Statt einer launigen Krimikomödie erwartet uns diesmal ein bedrückender Rückblick auf die Kinderjahre des Gerichtsmediziners Dr. Vogt, dem sein neuster Fall den Boden unter den Füßen wegzieht. Basierend auf einer Idee seines Darstellers darf der ansonsten stets akkurat im Hintergrund agierende Pathologe in ungeahnte Abgründe versinken, die ihn im normalen Leben eigentlich den Job kosten müsste

:

