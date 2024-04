Tatort: Schau mich an - Ein Krimi mit Serienkiller und Gaststars

Im Tatort : Schau mich an jagen Batic und Leitmayr einen Serienkiller . Lohnt sich der Krimi mit den Gaststars Krassnitzer und Kimmich ? In Schau mich an geht es um einen maskierten Serienkiller aus Wien, der seine fürchterlichen Verbrechen womöglich mit Gräueltaten an Hundewelpen begonnen hat.

Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine schauerliche Szene im Internet, in der Videoclips eines unbekannten Maskenmanns konsumiert und gefeiert werden, der vor laufender Kamera Hundewelpen tötet. Die Münchner Ermittler können eine Verbindung zwischen den Fällen herstellen

Tatort Schau Mich An Serienkiller Gaststars Krassnitzer Kimmich Krimi Ermittlungen Internet Maskenmann Hundewelpen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



brigitteonline / 🏆 23. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Tatort: Schau mich an' aus München: Wiener Tierquäler als Serienkiller in MünchenIm 'Tatort: Schau mich an' jagen Batic und Leitmayr einen Serienkiller. Lohnt sich der Krimi mit den Gaststars Krassnitzer und Kimmich?

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

'Tatort: Schau mich an' aus München: Mordet ein Wiener Tierquäler in München?Im 'Tatort: Schau mich an' jagen Batic und Leitmayr einen Serienkiller. Lohnt sich der Krimi mit den Gaststars Krassnitzer und Kimmich?

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Kein Tatort heute (24.03.2024) im Ersten - einen Krimi gibt's aber trotzdemKein Tatort heute (24.03.2024) im Ersten, stattdessen läuft der 'Polizeiruf 110' aus Brandenburg. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Kein Tatort gestern (24.03.2024) im Ersten - einen Krimi gab's aber trotzdemKein Tatort gestern (24.03.2024) im Ersten, stattdessen lief der 'Polizeiruf 110' aus Brandenburg. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Tatort „Schau mich an“: Sadistischer Täter & grausige VideosDie Langzeitermittler Udo Wachtveitl (l.) und Miroslav Nemec (M.) mit ihrem Nachwuchskollegen Ferdinand Hofer.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Krimi-Vote: Wie gefiel Ihnen der Münster-»Tatort«?Wurde die deutsche Wiedervereinigung durch eine Auftragsmörderin gerettet? Der Münster-»Tatort« war ein hirnerweichend amüsanter Paranoia-Krimi. Oder sind Sie anderer Meinung?

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »