Tatort München: Qualen im Internet

In einem München er Abwasserkanal wird die Leiche einer Frau gefunden. Der Mörder hat sie zersägt und in einen Koffer gesteckt. Man erkennt, dass die Frau vor ihrem Tod gequält wurde. Von dieser Tortur taucht im Darknet ein Video auf, auf einer entsprechenden Plattform erhält es jede Menge Zuspruch. Ein krasser Beginn für den Tatort München mit Batic und Leitmayr .

Tatort München am Sonntag: Qualen im Internet Die Kommissare sind schockiert wegen der Brutalität und Kaltblütigkeit des Täters – und wegen des irritierenden Zuspruchs, den das Video bekommt: „Was sind das bloß für Schweine, die so was liken?“, fragt Batic fassungslos seinen Kollegen Leitmayr. Die Spur führt die beiden kurze Zeit später nach Wien, und zwar virtuell. Ein alter Bekannter meldet sich per Videoschalte: Kommissar Moritz Eisner aus dem Wien-Tatort. Er erzählt, dass es in Wien eine Anzeige gegen einen Typen gab, der Welpen vor laufender Kamera gequält und getötet ha

Tatort München Darknet Mord Qualen Internet Kommissare Batic Leitmayr Wien Moritz Eisner

