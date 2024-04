Tarifverhandlungen für Lufthansa-Kabinenpersonal wieder aufgenommen

Bei der Lufthansa sind die Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal wieder aufgenommen worden. Der Ausgang der Gespräche zwischen Unternehmen und der Gewerkschaft «Unabhängige Flugbegleiter Organisation» (Ufo) war am Mittag kurz nach Beginn völlig offen. Denkbar sind neben Abschluss oder Abbruch auch eine Verlängerung der laufenden Runde oder eine Vertagung. Beide Seiten haben Stillschweigen über den Fortgang vereinbart. Das Unternehmen bestätigte nicht einmal den Verhandlungstermin, während die Gewerkschaft den Beginn bestätigte. Fortschritte bei Discover Airlines Fortschritte vermeldete Ufo für die bislang tariflose Lufthansa-Tochter Discover Airlines. Bei den Verhandlungen zu den Vergütungs- und Arbeitsbedingungen sei man langsam auf die Zielgerade eingebogen. Es sei gelungen, an inhaltliche Themen wie Urlaub, Einsatzplanung, an deutliche Tabellenerhöhungen und zusätzliche Entgeltbestandteile einen Haken zu machen, teilte die Ufo auf ihrer Website mit