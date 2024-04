Tarifkonflikte im Luftverkehr: Schlichtung für Luftsicherheitskräfte beginnt

Noch gibt es zwei Tarifkonflikte im Luftverkehr . Einer davon könnte an diesem Wochenende beigelegt werden. Kommt keine Einigung zustande, drohen wieder Streiks. Im Luftverkehr suchen die Tarifparteien und ein Schlichter nach Lösungen für zwei verschiedene Tarifkonflikte , die in diesem Jahr bereits zu Streiks geführt haben.

Das Unternehmen und die Gewerkschaft Ufo vertagten die am Vortag begonnene Verhandlungsrunde über einen Tarifabschluss für das Lufthansa-Kabinenpersonal nun auf kommende Woche, wie die Lufthansa mitteilte. Außerdem begann die Schlichtung für rund 25.000 Beschäftigte der privaten Luftsicherheitsdienstleister, die an den Flughäfen außerhalb Bayerns im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Gepäck, Fracht und Personal kontrolliere

