Noch gibt es zwei Tarifkonflikte im Luftverkehr . Einer davon könnte an diesem Wochenende beigelegt werden. Kommt keine Einigung zustande, drohen wieder Streiks . Tarifkonflikte , die in diesem Jahr bereits zu Streiks geführt haben. Am Freitag wurde weiter über einen Tarifabschluss für das Lufthansa - Kabinenpersonal verhandelt. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Ufo vertagten die am Vortag begonnene Verhandlungsrunde schließlich auf kommende Woche, wie die Lufthansa am Abend mitteilte.

Außerdem begann die Schlichtung für rund 25 000 Beschäftigte der privaten Luftsicherheitsdienstleister, die an den Flughäfen außerhalb Bayerns im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Gepäck, Fracht und Personal kontrollieren. Unter Anleitung des früheren Bremer Finanz-Staatsrats Hans-Henning Lühr (SPD) suchen die Gewerkschaft und der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) nach einer Lösung ihrer festgefahrenen Verhandlungen.um 24.00 Uhr eingeräum

Tarifkonflikte Luftverkehr Streiks Lufthansa Kabinenpersonal Luftsicherheitsdienstleister Verhandlungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tarife: Lösungen für Tarifkonflikte im Luftverkehr gesuchtFrankfurt/Main - Im Luftverkehr suchen die Tarifparteien und ein Schlichter nach Lösungen für zwei verschiedene Tarifkonflikte, die in diesem Jahr

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Luftverkehr: Tarifverhandlungen und Schlichtung im LuftverkehrFrankfurt/Berlin - Kurz vor Beginn der Osterreisewelle laufen die Bemühungen zur Beilegung diverser Tarifkonflikte im Luftverkehr auf Hochtouren. Die

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Rosenheim: zwei betrunkene Männer - einer randaliert - einer fährt betrunken AutoTrunkenheit am Steuer, geregelt in § 316 des Strafgesetzbuches (StGB), bezeichnet das Führen eines Fahrzeugs unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.de.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Rosenheim: zwei betrunkene Männer - einer randaliert - einer fährt betrunken AutoTrunkenheit am Steuer, geregelt in § 316 des Strafgesetzbuches (StGB), bezeichnet das Führen eines Fahrzeugs unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.de.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Rosenheim: zwei betrunkene Männer - einer randaliert - einer fährt betrunken AutoTrunkenheit am Steuer, geregelt in § 316 des Strafgesetzbuches (StGB), bezeichnet das Führen eines Fahrzeugs unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.de.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

'Einer von einer Million Fällen': SCP feiert MeisterschaftRB Leipzig ist entthront, die Virtual Bundesliga hat mit dem SC Paderborn einen neuen Klub-Meister. Ein durchaus überraschender Triumph, der den Protagonisten aufgrund einer geglückten Revanche umso süßer schmeckte.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »