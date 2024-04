Tanzpaare tauschen Partner in der neuesten Ausgabe von 'Let's Dance'

In der jüngsten Ausgabe von"Let's Dance" mussten sich die Tanzpaare neu aufeinander einstellen. Denn anstelle der regulären Partner:innen wurde den Prominente n ein anderer Profi an die Seite gestellt als gewöhnlich. In der kommenden Ausgabe wird dann wieder zu den eingeübten Paaren zurückrotiert.

"Aber jeder Trainer hat auch eine eigene Sprache. Und plötzlich kommt ein neuer Partner, der die Sachen anders erklärt, und dann macht es klick – und es funktioniert." Hull stimmte zu: Marta habe sehr viel Arbeit geleistet."Und auch ihren Satz, wenn sie sagt, 'das war gut' – Profitänzer sind auch manchmal Lügner." Er hätte Toni eine zwei gegeben."Das hat mich nicht so begeistert. Das sah so gehüpft aus." Auch Polanc war nicht mit der Jury-Wertung einverstanden, die Tony alle acht Punkte gegeben haben., sagte Polanc, auch wenn er ihm gerne mehr Punkte gegeben hätte.

Christian Polanc war in dem Punkt allerdings nicht sonderlich hoffnungsvoll gestimmt."Ich befürchte, das wird eher so werden, wie es davor war. Auch wenn ich mir die Musikauswahl ... Mir hat das immer in der Seele wehgetan."

Let's Dance Tanzpaare Partnerwechsel Christian Polanc Prominente

