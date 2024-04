Tanja Tischewitsch behauptet, Sex mit Matthias Schweighöfer gehabt zu haben

Mit einem Selfie fing alles an: Tanja Tischewitsch hat Matthias Schweighöfer im Berliner Kult-Restaurant „Borchardt“ nach einer Filmrolle gefragt, sagt sie Es klingt wie im Film! Ex-Dschungelcamperin Tanja Tischewitsch (34) will Sex mit Kino-Star Matthias Schweighöfer (43) gehabt haben. Der Schauspieler folgt auf Instagram nur 488 Menschen. Einer davon ist die Kölnerin.

In ihrem neuen Podcast „Royal Spice“ (erscheint am Freitag) behauptet Tanja jetzt, nach einem gemeinsamen Dreh mit Schweighöfer mit ihm intim geworden zu sein. Wie so oft soll es am Arbeitsplatz gefunkt haben: Das Duo traf sich am Set der 2018 erschienenen Komödie „100 Dinge“. Damals habe sie ihn in einer Szene auf den Mund geküsst, obwohl das gar nicht im Drehbuch stand, behauptet sie.(33, „The 50“) fragt prompt: „Also hast du ihn sexuell belästigt?“ Doch Tischewitsch meint: „Er war total überfordert mit der Situation.“ Sie und der Papa von zwei Kindern seien damals Singles gewese

Tanja Tischewitsch Matthias Schweighöfer Podcast Dreh Intim Beziehung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tanja Tischewitsch hatte wohl Sex mit Matthias SchweighöferTanja Tischewitsch plaudert nun über eine ganz besondere Nacht, die sie angeblich mit Schauspieler Matthias Schweighöfer verbrachte.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Til Schweiger und Matthias Schweighöfer haben keinen Kontakt mehrEinst waren sie unzertrennlich – doch die Männerfreundschaft ist jetzt vorbei, wie Schweiger nun ausführlich in einem Podcast berichtet.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Freundschaft mit Matthias Schweighöfer - Til Schweiger gesteht: Haben keinen Kontakt mehr!Einst waren sie unzertrennlich – doch die Männerfreundschaft ist jetzt vorbei, wie Schweiger nun ausführlich in einem Podcast berichtet.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Til Schweiger: So ist sein Verhältnis zu Matthias SchweighöferDie Schauspiel-Stars Til Schweiger und Matthias Schweighöfer galten einst als unzertrennlich. Doch das ist offenbar längst Geschichte, wie Schweiger nun in einem Interview verraten hat.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Til Schweiger: Nicht nur Matthias Schweighöfer hat Kontakt abgebrochenIm Interview-Podcast 'Hotel Matze' spricht Filmemacher Til Schweiger drei Stunden lang über sein Leben und die Ereignisse der letzten Jahre.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Til Schweiger: Kumpel Matthias Schweighöfer hat sich von ihm abgewendetTil Schweiger zeigt sich im Podcast 'Hotel Matze' enttäuscht. Neben Kumpel Matthias Schweighöfer hat sich auch ein anderer Kollege von ihm abgewendet.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »