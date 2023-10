Star Ruslana Lyschytschko (50). Sie gewann 2004 den Gesangswettstreit. Jetzt hat Tania Vorzheva ihr großes Vorbild getroffen. Wo? Über den Dächern der Mainmetropole, bei Radio Frankfurt.Bundesverteidigungsminister Pistorius hat vor der Gefahr eines Krieges in Europa gewarnt. Dort hatte Tania ihren ersten Live-Auftritt vor Publikum. Ihr Song „Go for it“ kam gut an. Auch Ruslana war begeistert. Tania ist gerührt: „Ruslana hat gesagt, dass mein Lied richtig gut ist und eine große Chance hat, zu gewinnen. Ich habe 'Go for it' erstmals live vor Publikum gesungen. Es macht mich glücklich, wenn der Song beim deutschen Publikum gut ankommt.“will sie für Deutschland zum ESC. Sie will Brücken bauen. Tania wurde von einem deutschen Musik-Team angesprochen, das Lied geschrieben hat Autorin Ricarda Jo Eidmann.Vorzheva: „Sie haben eine besondere Stimme gesucht. Wir wurden einander vorgestellt von einem gemeinsamen Freund.“ Tania war sofort verknallt in „Go for it“: „Mir hat das Material sofort gefallen und wir sind an die Arbeit gegangen. Es war Liebe auf den ersten Blick oder Ton. So begann meine Geschichte mit diesem Lied.

Hamas hortet große Vorräte in den Tunnelsystemen im GazastreifenLaut einem hochrangigen libanesischen Beamten hat die Hamas große Mengen an Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff in den Tunnelsystemen im Gazastreifen gelagert. Die Hamas ist angeblich in der Lage, drei bis vier Monate ohne Nachschub weiterzukämpfen. Es wird jedoch bezweifelt, dass die Hamas bereit ist, Hilfsgüter an die Zivilbevölkerung zu verteilen. Gleichzeitig hat die israelische Armee Videos veröffentlicht, die die Nutzung des größten Krankenhauses im Gazastreifen durch die Hamas bestätigen. Weiterlesen ⮕

Friedrich der Große als modernes Porträt in der KPMDie KPM in Berlin präsentiert sich als Markenerlebnisstätte und produziert Porzellan wie zu Zeiten des alten Fritz. Ein Besuch lohnt sich. Weiterlesen ⮕

Die perfekte Hochzeit? Tradition, Geschäft und große GefühleDer Film von Manuel Möglich beleuchtet die Inszenierung und Bedeutung einer Hochzeit als Groß-Event. Zwischen Business und Romantik, zwischen großen Gefühlen und großem Geschäft. Weiterlesen ⮕

Hamas soll große Vorräte in Tunneln gelagert habenEin Bericht der 'New York Times' bestätigt, dass die Hamas in ihren Tunneln große Mengen an Treibstoff, Munition, Nahrungsmitteln und Medikamenten gelagert hat. Israelische Vorwürfe werden von arabischen und westlichen Beamten als berechtigt angesehen. Weiterlesen ⮕

Große Bauvorhaben sollen den Verkehr in Berlin zum Besseren wendenDas Bauvorhaben Gvoluvsn in Dibsmpuufocvsh-Xjmnfstepsg soll den Verkehr in Berlin verbessern. Es gibt jedoch einige Herausforderungen, wie die Umleitung von Bussen und Autos sowie der Abbau von 36 Baustellen. Weiterlesen ⮕

Bundespräsident Steinmeier reist nach Afrika und hat große PläneBegleitet von einer Wirtschaftsdelegation besucht der Bundespräsident gleich zwei afrikanische Staaten. Steinmeiers Themenliste ist lang. Weiterlesen ⮕