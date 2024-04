Talkshow-Ausfall bei ARD: Caren Miosga fällt erneut aus

Stonehenge, Atlantis, die Sphinx und das Turiner Grabtuch: Die Liste der Menschheitsmysterien ist lang und die Talkshow -Programmplanung des Ersten gehört definitiv dazu. Aber genau deshalb gibt's eigentlich keinen Grund, alles noch komplizierter zu machen. Außer, sagen wir: für das zum Werbevermarkter Ströer gehörende Jekyll-&-Hyde-Portal T-Online , wo gleichzeitig seriöse Recherchen und als Service-Journalismus getarnter Clickbait erscheinen.

Ende März berichtete die Redaktion, dass das Publikum"dieses Wochenende (…) auf Caren Miosga verzichten" muss; die Sendung des ARD-Talk-Neuzugangs falle aus und sei"bereits vergangenes Wochenende" nicht zu sehen gewesen, hieß es in dem bereits damals erschienen und eine Woche später notdürftig"aktualisierten" Bericht."Eine neue Ausgabe ist somit erst wieder für den nächsten Monat geplant. Am 7. April geht es mit 'Caren Miosga' weiter", erklärte T-Online."Die Themen und die Gäste der Folge sind noch nicht bekann

