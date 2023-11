Taliban-Funktionär aus Afghanistan-Tagung ausgeladen

Der umstrittene Auftritt eines Taliban-Funktionärs in einer Kölner Moschee beschäftigt bald den Landtag. Ähnliche Empörung will eine Evangelische Bildungsstätte wohl nicht auslösen - und lädt einen Taliban-Vertreter von einer Afghanistan-Tagung vorzeitig wieder aus.





Rede eines Taliban-Funktionärs in Kölner Moschee und geplante Veranstaltung in SchwerteDie Rede eines Taliban-Funktionärs in einer Kölner Ditib-Moschee schlägt weiter hohe Wellen. Auch in Schwerte sollte es bald eine Veranstaltung mit einem Taliban-Vertreter geben. Am 8. und 9. Dezember plante die Evangelische Akademie Villigst die 37. Afghanistan-Tagung unter dem Titel:" Laut Ankündigung sollte dort mit"afghanischen, deutschen und internationalen Expert*innen" über die Lage in Afghanistan zwei Jahre nach der Herrschaftsübernahme der Taliban diskutiert werden.fand sich ein Tagesordnungspunkt mit Sprengkraft: Unter dem Punkt"Im Gespräch mit den Taliban…" stand dort als Gast angekündigt:"N.N., Vertreter der Taliban-Regierung, Kabul".Im aktuellen Programm, der Schwerter Akademie taucht der umstrittene Programmpunkt am Montagvormittag nicht mehr auf. Statt dessen liest man jetzt zur fraglichen Uhrzeit"Die Einladung eines Vertreters der (...) Taliban erfolgte vor Monaten. Sie enthielt klare Vorgaben zu den Erwartungen seitens der Akademie für ein offenes und klärendes Gespräch.

