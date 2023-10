Take That-Star bereut, seine Beziehung versteckt zu haben

Take That, das waren Robbie Williams, Mark Owen, Gary Barlow, Jason Orange und Howard Donald (im Uhrzeigersinn von unten links) Mit seiner Band stand er auf den größten Bühnen der Welt, doch seine große Liebe konnte er nur versteckt treffen. Das tut dem Take That-Star jetzt leid. Howard Donald (55) war erfolgreicher Pop-Star, am Zenit seiner Karriere, als er sich verliebte. Doch wirklich genießen konnte er seine Beziehung nicht.gesteht, dass er damals so nervös war, sein Liebesleben öffentlich zu machen, dass er große Anstrengungen unternahm, um seine Beziehung zu verbergen. Howie im „Take That: This Life“-Podcast: „Als ich mit meiner Freundin am Haus ankam, setzte ich sie auf den Rücksitz, ließ sie sich zwischen den Sitzen ducken und legte eine Decke über sie. Ich fuhr hinten hoch und hatte diese Stufen, die zu dem Haus führten. Ich ging runter und sprach absichtlich mit den Fans, damit sie verschwanden – dann konnte sie herunterkommen und ins Haus gehen.“Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu findest du Und das alles, weil es damals nicht gut ankam, wenn Boygroup-Stars eine Freundin an ihrer Seite haben. Viele versteckten deswegen ihre Partner, gaben in Interviews an, dass sie Single seie Weiterlesen:

