Taka Nakagami (Honda/4.): Könnte viel schneller sein

Das Rennen von Taka Nakagami beim ersten von zwei Auftritten in Valencia kann man als eher unauffällig bezeichnen. Der 28-jährige aus Chiba überholte beim Gran Premio de Europa zur Mitte des Rennens Miguel Oliveira (Red Bull Tech3-KTM) und brachte danach den vierten Rang recht sicher ins Ziel. An Pol Espargaró auf der Red Bull-KTM fand Nakagami später aber keinen Weg vorbei.

Zudem war das bärenstarke Suzuki-Duo mit Joan Mir und Alex Rins auch für Nakagami so gut wie unantastbar. «Wir sind immer etwas zu spät mit der Attacke. Das Ergebnis ist auch diesmal nicht schlecht, damit mich niemand falsch versteht. Ich kann zwei oder drei extra Zehntel finden, aber ich müsste das zu Beginn oder in der Mitte des Rennens zeigen.

«Wir hatten kaum Daten auf trockener Piste, nur Daten von Marc von 2019. Die Renn-Pace war auch nicht fantastisch und langsamer als 2019. Aber ich habe gewusst, dass wenn ich über 27 Runden Druck mache, vor allem auf der linken Flanke des Reifens Probleme kommen können. Ich habe daher viel an die Schonung der Reifen gedacht. Das war wohl der Grund, warum mir vielleicht ein oder zwei Zehntel pro Runde gefehlt haben. headtopics.com

Der Japaner zeigte sich offen und selbstkritisch: «Ich war auch nicht im Stande, Pol zu überholen. Aber nach dem Rennen habe ich sofort gewusst, dass ich für mich selbst einige Dinge verbessern kann. Ich könnte viel schneller sein im nächsten Rennen. Ich denke daher positiv und will meine Performance steigern. Dennoch: P4 ist nicht schlecht, aber diesmal war ich über meine Leistung etwas enttäuscht.

Beim LCR-Honda-Fahrer war am Sonntagnachmittag auch der vermeintliche Druck eines Polesitters, den er in Aragón zu spüren bekam, ein Gesprächsthema. «Ich glaube, dass ich den Druck von außen schon managen kann, auch wenn ich ganz vorne stehe. Diesmal war es leider keine Pole. Es war ohne der Pole natürlich schon weniger Druck. Dieses Mal habe ich alles gut hinbekommen, es gab keine Probleme.»1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. headtopics.com

Marc Márquez (Honda): Erste Runden mit 2018-PrototypBestzeit am zweiten Tag beim MotoGP-Test in Valencia – Überflieger Marc Márquez hinterliess für die Gegner noch einmal eine bekömmliche Duftnote. Weiterlesen ⮕

Florian Wirtz könnte zu Bayern München wechselnDer Nationalspieler könnte die Bayern demnach verlassen, wenn ein anderer DFB-Kollege im Gegenzug zu den Münchnern wechselt: Leverkusen-Star Florian Wirtz (20)! Laut Hamann wird der Bayer-Spielmacher nach der laufenden Saison zu den Bayern gehen. Weiterlesen ⮕

Marc Márquez löst Vertrag mit Honda auf und fährt erstmals eine DucatiNach elf Jahren und zahlreichen Erfolgen beenden Marc Márquez und Honda Racing Corporation vorzeitig ihre Zusammenarbeit. Honda gibt Márquez die Freigabe, um nach dem Saisonfinale erstmals eine Ducati zu testen. Bei Gresini Racing wird Márquez ab 2024 eine Desmosedici GP23 fahren. Weiterlesen ⮕

Honda kehrt mit eigenem Werksteam in die Superbike-WM zurückNach über 15 Jahren bringt die Honda Racing Corporation (HRC) wieder eigene Bikes in der Superbike-WM an den Start. Das Werksteam testete auf dem Chang International Circuit in Buriram/Thailand, während andere Teams in Europa testeten. Weiterlesen ⮕

Becker konnte Rune nicht vor Halbfinal-Aus in Basel bewahrenDer dänische Tennisspieler Holger Rune verliert im Halbfinale des ATP-Turniers in Basel gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Trotz der Zusammenarbeit mit Boris Becker als neuem Trainer verpasst Rune den Finaleinzug und damit auch die Teilnahme an den ATP-Finals in Turin. Alexander Zverev und Rune könnten in der kommenden Woche vom Polen Hubert Hurkacz überholt werden. Weiterlesen ⮕

Red Bull Honda markiert schnellste Zeit bei Testfahrten in SuzukaDas Team Red Bull Honda hat am ersten Tag der Testfahrten für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka die schnellste Zeit erzielt. Yamaha Factory Racing belegte den zweiten Platz, gefolgt von Musashi RT Harc-Pro Honda. Das YART Yamaha fuhr die sechstschnellste Zeit. Weiterlesen ⮕