Taiwan erlebt verheerendstes Erdbeben seit 25 Jahren

Taiwan erlebt das verheerendste Erdbeben seit 25 Jahren – und das sorgt für diplomatischen Zwist: Ausgerechnet von China kommt ein unerwartetes Dankeschön.. Mit einer Stärke von 7,2 bebte die Erde vor der Ostküste des Landes, die Aufräumarbeiten dauern noch immer an, weiter wird nach Vermissten gesucht. Nun hat die Naturkatastrophe auch ein diplomatisches Nachspiel. Denn ausgerechnet die VolksrepublikGeng Shuang, China s Botschafter bei den Vereinten Nationen, am Mittwoch.

„Das chinesische Festland beobachtet die durch das Erdbeben verursachten Schäden mit großer Aufmerksamkeit. Wir haben unseren betroffenen taiwanesischen Landsleuten bereits unser aufrichtiges Mitgefühl ausgesprochen und sind bereit, Katastrophenhilfe zu leisten“, sagte Geng weiter.Die Regierung in Taipeh reagierte am Donnerstag erbost auf Gengs Bemerkunge

Taiwan Erdbeben Diplomatischer Zwist China Hilfe

