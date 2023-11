Tagesausblick: Tagelang wiederholtes DAX Ziel 14935 erreicht, und heute gibts gleich Bonusziele...

Neue Anstiegschancen interpretiere ich in einer 2. Welle heute vor allem ab 14935, seltener ab 14816.Die saisonal schwächere DAX Phase ist seit 1.11. überwunden, zumindest aus statistischer Sicht. ABER: Wer heute früh den DAX kauft, kauft erstmal zu spät, denn die DAX Ziele 14935 und 15035 sind erreicht oder fast erreicht.Der TÄGLICHE Blick zum Handelsstart am Morgen auf die Börse. S&P 500 - der deutsche Leitindex - EURUSD - Gold - Öl - Bitcoin . Die Finanznachrichten am Morgen, die zu aktuellen Tradingideen führen.In diesem Webinar zeigt Dir der DAX-Experte Rocco Gräfe wo und wie Du kurzfristige und risikoarme Tradingmarken findest.

DAX Pre 15000, AUFWÄRTS oder ABWÄRTS? Die DAX Chartprognose für den Tag wird gegen 8:20 Uhr auch als "Daily DAX LIVE" (YouTube LIVE) für Euch übermittelt.ist seit 2002 professionell an der Börse aktiv. Seinen Fokus legt er dabei auf die charttechnische Analyse von DAX, DOW Jones und weiteren Indizes sowie den gehebelten Derivatehandel dieser Indizes und Blue-Chips-Aktien.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

: Tagesausblick: Monatsauftakt mit Chancen auf das obere Ziel bei...Der DAX sollte daran arbeiten, einen zweiten Anstieg bis 14935 umzusetzen. Heute sieht es gut dafür aus. Hier ist die heutige DAX Prognose. Aus den DAX Kursmustern leite ich für den heutigen Tag bis 17:30 Uhr Folgendes ab...

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

: DAX Handel bei 14935+x wahrscheinlich, DAX Chartprognose per LIVE Stream für den Tag, ab 8:20 UhrZum Monatsauftakt: DAX Handel bei 14935+x wahrscheinlich. Die DAX Chartprognose für den Tag wird gegen 8:20 Uhr auch als 'Daily DAX LIVE' (YouTube LIVE) für Euch übermittelt.

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: DAX aktuell: DAX steigt zum StartDer DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in RotDer LUS-DAX beendete den Freitagshandel stabil.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: DAX: Bullensignal oder Bullenfalle im November?Aktienmarkt Analyse von Stockstreet GmbH (Torsten Ewert) über: DAX, DAX Futures, iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc), L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF. Lesen Sie Stockstreet GmbH (Torsten Ewert)'s Aktienanalyse auf Investing.com.

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: DAX-Analyse zum Donnerstag, den 02.11.2023Aktienmarkt Analyse von Martin Neick über: DAX, DAX Futures, iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc), L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF. Lesen Sie Martin Neick's Aktienanalyse auf Investing.com.

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕