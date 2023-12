Tagelanger Dauerregen führt zu Überschwemmungen in Deutschland

Tagelanger Dauerregen hat Bewohner und Einsatzkräfte über Weihnachten in vielen Regionen Deutschlands vor Herausforderungen gestellt. In Sachsen-Anhalt wurden die etwa 180 Bewohner der Ortschaft Thürungen wegen drohender Überschwemmungen am vollgelaufenen Stausee Kelbra und an der Helme aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Auch in anderen Orten der Region sollten sich die Einwohner auf mögliche Evakuierungen vorbereiten.

Im niedersächsischen Rinteln waren Bewohner schon am Morgen vor Hochwasser in Sicherheit gebracht worden. Im thüringischen Windehausen mussten Menschen am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Der Ort wurde aufgrund der kritischen Hochwasserlage am Montag geräumt





