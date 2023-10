Tabellenführer Kassel war zum Kaltenhauser-Jubiläum zu abgebrüht für die Eisbären Regensburg

Die Eisbären (hier der einzige Torschütze Tomas Schwamberger) mühten sich gegen Tabellenführer Kassel zwar redlich, aber am Ende vergeblich. Foto: Nickl

In seinem 200.Spiel an der Bande bei den Eisbären Regensburg gab es für Trainer Max Kaltenhauser nach zuletzt drei Siegen aus vier DEL-2-Spielen kein Jubiläumsgeschenk. 3698 Zuschauern sahen gegen Zweitliga-Spitzenreiter Kassel Huskies eine 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)-Niederlage.

Am Sonntag ab 16 Uhr geht es für die Eisbären nun nach Dresden zu den Eislöwen, die am Freitagabend in Kaufbeuren 1:4 unterlagen, Ende September das erste Saisonduell in der Donau-Arena 4:1 gewonnen hatten, mit 21 Zählern aber einen Punkt weniger als die Eisbären aufweisen und hinter ihnen in der Tabelle stehen. headtopics.com

Zwei Spieler würden ausfallen, hatte Max Kaltenhauser schon im Vorfeld angedeutet: Am Ende standen mit Abwehr-Leitwolf Jakob Weber und seinem Partner Xaver Tippmann sowie U-21-Stürmer Yuma Grimm, weswegen aufgrund der Altersregularien eine Position weniger im Aufgebot besetzt werden durfte, neben dem Langzeit-Ausfall Andre Bühler drei weitere Mann auf der Liste der Fehlenden.

Dem Tabellenführer, dem in jeder Aktion seine im Kader durchgängige Klasse anzusehen war und für den Marco Müller sein 500. Spiel absolvierte, erspielte sich schon ein Übergewicht, aber nicht in der Form, dass die Eisbären nicht auch ihre Chance gehabt hätten. Vor allem die aktuelle Topformation mit Goldhelm Andrew Yogan, den Ex-Kasseler Corey Trivino und Abbott Girduckis erspielte sich ihre Gelegenheiten: Yogan zum Beispiel (6./16.). headtopics.com

