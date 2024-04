Sylvain Guintoli muss sich nach einem Jahr im Yamaha-Werksteam einen neuen Job suchen

Nach nur einem Jahr im Yamaha-Werksteam muss sich Sylvain Guintoli, Superbike-Weltmeister 2014, nach einem anderen Job umsehen. Er wird durch den gut zehn Jahre jüngeren Michael van der Mark ersetzt.Pata Yamaha stellt mit Alex Lowes (25) und Michael van der Mark (23) im nächsten Jahr das jüngste Fahrerduo aller Werksteams. Sylvain Guintoli muss sich einen neuen Job suchen, der 34-Jährige verpasste verletzungsbedingt (Sturz in Imola) die Hälfte der bisherigen Saison.

Plätze in reizvollen Teams sind für 2017 überschaubar. «Mein Ein-Jahres-Vertrag mit Yamaha läuft nach dieser Saison aus, ich spreche mit verschiedenen Teams», verriet er SPEEDWEEK.com. «Ich muss herausfinden, wo sich mir das beste Motorrad und Team bietet – es gibt nicht mehr viele. Aber es gibt noch welche, auch gute – nichts ist entschieden.» IodaRacing Aprilia hat bislang keine Fahrer verpflichtet, das Werksteam von MV Agusta ebenfalls nich

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sylvain Guintoli (Suzuki): «8h Suzuka ist berüchtigt»Zum ersten Mal in seiner Karriere wird Sylvain Guintoli beim legendären Acht-Stunden-Rennen in Suzuka antreten. Mit Yoshimura Suzuki will der Superbike-Weltmeister von 2014 um den Sieg kämpfen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sylvain Guintoli (Aprilia): Wie fit ist der Leader?Bei den Meetings in Moskau und Silverstone wurde Sylvain Guintoli von einer Schulterverletzung eingebremst. Nun muss der Aprilia-Pilot seine WM-Führung beim Superbike-Meeting auf dem Nürburgring verteidigen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sylvain Guintoli: «Mein Level ist nicht gesunken»Die attraktivsten Plätze bei den Superbike-Teams von Kawasaki, Ducati und Honda sind belegt. Sylvain Guintoli will für 2017 ein siegfähiges Motorrad in einem guten Team haben.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Yamaha nimmt Sylvain Barrier unter VertragYamaha hat den zweifachen Superstock-Champion Sylvain Barrier unter Vertrag genommen, nachdem er von BMW entlassen wurde. Barrier wird in dieser Saison mit einem werksseitig unterstützten Team den Superstock-1000-Cup bestreiten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Phillip Island: Scassa mit Premierensieg!Nach einem Jahr Abstinenz kehrte Yamaha in die Supersport-WM zurück: Standesgemäss mit einem Sieg.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Anthony West legt ein Jahr nach: ASBK 2022 mit YamahaDie Rückkehr von Anthony West auf die Rennstrecke nach 30 Monaten Dopingsperre war schwierig. 2022 wird der 40-Jährige eine weitere Saison in der australischen Superbike Meisterschaft bestreiten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »