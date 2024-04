Sydney: Regen setzt Wohnviertel unter Wasser

Eine stürmische Nacht mit Extremregen hat in Sydney ganze Straßenzüge unter Wasser gesetzt. Ein wichtiger Staudamm der Region ist bereits übergelaufen, weitere sind kurz davor. Im Umland von Sydney in Australien mussten wegen der Wasser massen mehrere Menschen aus Häuser oder Autos gerettet werden. In der australischen Küstenmetropole Sydney stehen ganze Straßenzüge unter Wasser : Eine weitere stürmische Nacht mit Extremregen hat auch im Umland erhebliche Schäden angerichtet.

Die für die Trinkwasserversorgung der Millionenstadt wichtige Warragamba-Talsperre lief am Samstagmorgen (Ortszeit) über, weitere Staudämme sollten die Belastungsgrenze nach Behördenangaben im Tagesverlauf erreichen. Mehrere Brücken wurden gesperrt, Anwohner in niedrig gelegenen Wohngebieten aufgefordert, sich und ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen

