SWR3Land im Radio und im Video-Livestream. Jetzt reinklicken! Wenn das Haustier stirbt, ist es für viele Tierbesitzer so, als sei ein Familienmitglied gegangen. Dieser Ort in Albstadt soll den Abschied jetzt etwas erleichtern. Einfach sorgenfrei einkaufen, statt den Wocheneinkauf fünf Mal zu überdenken? SWR3 macht's möglich – und verlost täglich Einkaufsgutscheine in Höhe von 1.000 Euro. Hier anmelden! Am Samstag ist ein Schiff in das geschlossene Tor der Schleuse gefahren.

Der Vorfall könnte große Auswirkungen auf den Schiffsverkehr auf dem Rhein haben. Radio zum Sehen – und das nicht nur per Webcam, sondern in HD und immer mit aktuellen Infos zur laufenden Sendung und euren Lieblingskünstlern. Bewertungen beeinflussen uns mittlerweile in so vielen Bereichen unseres Lebens. Aber können wir wirklich darauf vertrauen, dass die Bewertungen korrekt sind? Und gibt es gekaufte Bewertungen? Ein 15-Jähriger hat am Donnerstag an einer Förderschule offenbar einen Mitschüler erschossen. Jetzt hat die Polizei erste Erkenntnisse mitgeteil

:

SWR3: Bewertungen bei Online-Shops und Suchmaschinen: Wie vertrauenswürdig sind sie?Wir ordnen für euch ein, inwiefern Bewertungen bei Online-Shops oder Suchmaschinen vertrauenswürdig sind und wie ihr echte Bewertungen von gekauften unterscheiden könnt.

MEİNMMO: BlizzCon: Entwickler beantworten Fragen nachträglich in VideoDie Entwickler haben sich nach der BlizzCon den Fragen gestellt und diese nachträglich in einem Video beantwortet. Dabei wurden auch kritische Fragen beantwortet. Ein Thema, das besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war der 3-Tage-Vorabzugang der nächsten WoW-Erweiterung.

SWR3: Alle Konzerte vom New Pop im VideoWir kriegen einfach nicht genug vom New Pop Festival! Ihr auch nicht? Dann schaut hier die Best-ofs der Konzerte an, z.B. Mayberg, Kamrad & Raye!

FOCUSONLİNE: Ofarim-Prozess im Liveticker: Heute wird das Video aus der Hotellobby gezeigtTag drei im Prozess des Jahres. Bislang sieht es eher schlecht aus für den Angeklagten Gil Ofarim. Niemand konnte seine Antisemitismus-Vorwürfe bestätigen.

