SWR3 Comedy Festival 2024! Das Line-up und Tickets gibt es hier! Wir kriegen einfach nicht genug vom New Pop Festival! Ihr auch nicht? Dann schaut hier die Best-ofs der Konzerte an, z.B. Mayberg, Kamrad & Raye! Nur positive Bewertungen im Internet? Wir haben mit einer Agentur gesprochen, die positive Bewertungen verkauft. Warum dieses Geschäftsmodell aber mindestens fragwürdig ist und was wir selbst dagegen tun können, erfahrt ihr hier.

Ein Wasserschaden ist bitter, doch nicht jeder Wasserkontakt ist schädigend. Mit diesen Tipps verzeiht dir dein Handy den Tauchgang. Kristian Thees spricht am Sonntag, dem 19. November mit Schauspielerin Luise Bähr, Naturschützer Valentin Grüner und Comic-Autorin Barbara Yelin. Hier alle Folgen hören! Die SWR3-Witzküche arbeitet unentwegt für eure gute Laune und liefert täglich die Highlights in einem Podcast zum Nachkichern: Worüber lachen wir heute? Was regt uns auf oder an? Der Rechtspopulist Javier Milei ist Sieger der Präsidentschaftswahl in Argentinie





swr3 » / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FDP-Politiker zu Ampelfrust: 'Wir können nicht einfach zuschauen, wie wir untergehen'Die Ampel zerstritten, miese Wahlergebnisse in Bayern und Hessen sowie erstmals seit langem unter der Fünfprozenthürde im Bund - für die FDP sieht es nicht gut aus. Der Abgeordnete Hoffmann macht bei ntv.de seinem Unmut Luft und spart nicht mit Kritik an der eigenen Partei und den Grünen. Sogar einen Koalitionsbruch hält er für möglich.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

Wie viel CO₂ dürfen wir noch ausstoßen?: „Wir sollten nicht aufgeben, ganz im Gegenteil“Um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, dürfe weltweit nur noch halb so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen, als Forscher bisher berechneten. Die kommenden sechs Jahre sind entscheidend.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 53. / 28,125 Weiterlesen »

„Wir wissen gar nicht, wann wir wieder öffnen können“: Drogenkonsumraum in Berlin-Kreuzberg wegen Schimmel geschlossenDie „Kontaktstelle Kotti“ hat wegen Schimmelbefall geschlossen. Während der Konsum am Kottbusser Tor ohne medizinische Aufsicht weitergeht, schieben sich Eigentümer und Bezirk die Verantwortlichkeiten zu.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 53. / 28,125 Weiterlesen »

Straus: 'Wir wissen, dass wir nicht viele Fehler machen dürfen'Sowohl der FC Bayern München als auch der VfL Wolfsburg sind vor dem direkten Duell am Sonntag noch ungeschlagen in der laufenden Bundesliga-Saison. Ob eine der beiden Serien kippt, wird sich laut FCB-Coach Alexander Strauß in 'Details' entscheiden.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 93. / 22,5 Weiterlesen »

Überraschende Aussage zur Klub-WM: „Wenn wir nicht Dritter werden, machen wir Verlust“Die Füchse Berlin müssen beim Super Globe unter die ersten drei kommen, um Prämien zu kassieren und kein Minusgeschäft zu machen.

Herkunft: BILD - 🏆 74. / 23,4375 Weiterlesen »

Überraschende Aussage zur Klub-WM: „Wenn wir nicht Dritter werden, machen wir Verlust“Die Füchse Berlin müssen beim Super Globe unter die ersten drei kommen, um Prämien zu kassieren und kein Minusgeschäft zu machen.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 89. / 22,68 Weiterlesen »