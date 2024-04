Sven Mislintat vor Rückkehr zum BVB

Sven Mislintat steht vor einer Rückkehr zum BVB . Sofort werden Erinnerungen an glorreiche Zeiten wach, allerdings war nicht alles rosig. Besonders die letzten Jahre von Mislintat unter Trainer Thomas Tuchel liefen mehr als unrund, weswegen Hans-Joachim Watzke im Nachhinein lieber anders gehandelt hätte. Weil Sven Mislintat mit seinen Transfer s ein ums andere Mal ein goldenes Händchen bewies, bekam er während seiner Zeit als Scout in Dortmund den prestigeträchtigen Spitznamen Diamtenauge.

-Informationen alles danach aus, dass der verlorene Sohn in seine Heimat zurückkehrt, wenngleich seine künftige Rolle beim BVB noch nicht geklärt ist. Für Mislintat wäre es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, an der er von 2009 bis 2017 namhafte Neuzugänge wie Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé oder Jadon Sancho an Land zog. Allerdings wäre es auch eine Rückkehr an jenen Ort, an dem er einst unsanft ausgebootet wurd

Sven Mislintat Rückkehr BVB Transfer Scout

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mögliche Rückkehr von Sven Mislintat zum BVBNach Informationen von Sky gibt es einen ersten Austausch zwischen Borussia Dortmund und Sven Mislintat bezüglich einer möglichen Rückkehr zum BVB. Es geht um den Posten des Sportdirektors in der kommenden Saison.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund: BVB arbeitet offenbar an Rückkehr von Sven MislintatMit Niclas Füllkrug wurde nur ein BVB-Profi für die März-Spiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert. Edin Terzic glaubt, dass es sich mehrere seiner Schützlinge verdient hätten.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Transfers, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Rückkehr von Sven Mislintat steht wohl kurz bevorNiclas Füllkrug sorgt auf der Pressekonferenz mit Deniz Undav für einen Lacher. Die zuhause gebliebenen BVB-Stars dürften daran wenig Spaß haben.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Sven Mislintat vor Rückkehr zu Borussia DortmundSven Mislintat steht kurz vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Die Verhandlungen sind in der finalen Phase. Mislintat soll beim BVB der neue Sportdirektor oder Technische Direktor werden.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

Sven Mislintat vor Rückkehr zu Borussia DortmundSven Mislintat steht nach exklusiven Sky Informationen vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Die Verhandlungen zwischen dem BVB und Mislintat sind in der heißen Phase. Der 51-Jährige soll eine Rolle auf Direktoren-Ebene bei der Borussia bekleiden.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

BVB holt Sven Mislintat zurückSven Mislintat kehrt als Spielerfinder zum BVB zurück, was für Reibung mit dem aktuellen Sportdirektor Sebastian Kehl sorgen könnte.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »