Sven Mislintat vor Rückkehr zu Borussia Dortmund

Sven Mislintat steht nach Sky Informationen jetzt kurz vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Die Verhandlungen sind in der finalen Phase. Mislintat soll beim BVB der neue Sportdirektor oder Technische Direktor werden. Unterschrieben ist noch nichts, weil BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erst seine Nachfolge zeitnah regeln will. Noch in dieser Woche könnte Mislintat aber einen Langzeitvertrag bei seinem Herzensverein unterschreiben.

Welche Position es für den gebürtigen Dortmunder am Ende tatsächlich wird, hängt vom noch zu bestimmenden Geschäftsführer Sport ab und der Neuaufstellung im Organigramm. Watzke wünscht sich Mislintat-RückkehrSky hatte bereits exklusiv berichtet, dass sich Watzke eine Mislintat-Rückkehr wünscht und es bereits vor ein paar Wochen konkrete Gespräche gegeben hat. 'Transfer Update - die Show' ab sofort immer montags ab 18 Uhr auf Sky Sport News. Infos, Hintergründe, Einordnungen: So verpasst Ihr keine wichtigen Transfer-New

