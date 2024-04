Sven Mislintat vor Rückkehr zu Borussia Dortmund

Sven Mislintat steht nach exklusiven Sky Informationen vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Doch was wird dann aus Sebastian Kehl? Die Verhandlungen zwischen dem BVB und Mislintat sind in der heißen Phase. Der 51-Jährige soll eine Rolle auf Direktoren-Ebene bei der Borussia bekleiden. Welche das genau sein wird, hängt auch davon ab, wer der neue starke Mann in Dortmund wird. Denn Hans-Joachim Watzke hört bekanntlich 2025 auf und möchte sich schon ab Sommer mehr und mehr zurückziehen.

Die Neuaufstellung im Organigramm bei den Schwarz-Gelben ist daher noch nicht geklärt. Zuletzt gab es viele Ideen und lose Gespräche diesbezüglich. Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche wurde als Kandidat auf den Posten des Sport-Geschäftsführers gehandelt, bleibt aber nun offiziell der Eintracht treu. Auch mit Fredi Bobic gab es einen Austausch, dieser wurde aber nie konkre

