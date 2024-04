SV Werder Bremen vor schwierigem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt

Der SV Werder Bremen spielt am Freitag (20.30 Uhr) auswärts gegen Eintracht Frankfurt . So geht Trainer Ole Werner die Bundesliga -Partie des 28. Spieltags an.Die Ausgangslage könnte viel schlechter eigentlich nicht sein: Seit fünf Spielen wartet der SV Werder Bremen in der Fußball - Bundesliga auf einen Sieg, verlor seine letzten vier Begegnungen im März allesamt und ist damit das schlechteste Team aller 18 Vereine in diesem Zeitraum.

Hinzu gesellen sich vor dem schwierigen Auswärtsspiel im mit 58.000 Fans restlos ausverkauften Deutsche-Bank-Park beiweil sich die Hoffnungsträger Nick Woltemade und Eren Dinkci gegen eine Vertragsverlängerung an der Weser entschieden haben. Genervt sind sie bei Werder aufgrund dieser Lage absolut, von einer Krisenstimmung wollen die Bremer Verantwortlichen aber dennoch nichts wissen. „Fakt ist, dass wir am 28. Spieltag mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze dastehe

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen live: Hier läuft das Bundesligaspiel im TV und StreamEintracht Frankfurt, gegründet im Jahr 1899, ist mehr als nur ein Fußballverein. Er ist ein Symbol für Gemeinschaft und Leidenschaft in der Stadt Frankfurt. Die Eintracht hat eine reiche Geschichte, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. In den 1950er Jahren erlebte der Verein seine erste Blütezeit und gewann 1959 den deutschen Meistertitel.

Bei Eintracht Frankfurt: So will Werder Bremen endlich wieder punkten!Mit Nick Woltemade und Eren Dinkci verlassen zwei Eigengewächse den SV Werder Bremen im Sommer - liegt das auch an Cheftrainer Ole Werner? Setzt der Bremer Trainer zu wenig auf junge Talente? Vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen : | 28. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

