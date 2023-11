SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg : | 14. Spieltag

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WATSON_DE: Frauen-Bundesliga: So bewertet Samantha Jerabek ihren Wechsel zum MSV DuisburgWer in eine andere Stadt oder gar in ein anderes Land zieht, kann Probleme haben, Anschluss zu finden. Samantha Jerabek ist es in Duisburg anders ergangen.

RPONLINE: Duisburg: Kran kracht auf Schiffsbrücke - drei VerletzteGroßeinsatz für die Rettungskräfte in Duisburg: Bei einem Unfall im Hafen war ein Kran auf die Brücke eines Schiffs gekippt, als ein Auto verladen werden sollte. Ein Mann musste aus der eingedrückten Kabine befreit werden, es gab drei Verletzte.

KICKER_BL: Löwen Frankfurt : | 16. Spieltag | Deutsche Eishockey-Liga 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel Adler Mannheim - Löwen Frankfurt

RPONLINE: Duisburg: Stadt warnt vor der 'Hot Chip Challenge'Fachleute prüfen derzeit die Sicherheit von „Hot Chips“, die zurzeit auf dem Markt noch frei erhältlich sind. Über soziale Medien wie TikTok wird vom Hersteller zu einer „Hot-Chip-Challenge“ aufgerufen. Warum das gefährlich sein kann.

STERNDE: Duisburg: Manöver missglückt: Kran stürzt auf Schiff und verletzt MannDuisburg (lnw) - Bei einem missglückten Anlegemanöver auf der Ruhr bei Duisburg ist ein 65 Jahre alter Schiffsführer eines Tankschiffes verletzt worden.

RPONLINE: Prozess in Duisburg: Sohn hat eigene Mutter erstochenAm 28. April hat Emrah S. seine Mutter mit acht Messerstichen getötet. Zudem gab er durch seinen Verteidiger eine Erklärung ab, über seine Kindheit, seine schwere Krankheit, und sein Verhältnis zu seiner Mutter, die ihn verachtete.

