SV Waldhof Mannheim gewinnt gegen SpVgg Unterhaching mit 6:1

📆 06.04.2024 21:43:00

Der SV Waldhof Mannheim hat den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga gemacht. Die Kurpfälzer bezwangen am Samstag die SpVgg Unterhaching trotz eines Pausenrückstands mit 6:1 (0:1). Nach ihrem höchsten Saisonsieg haben die Waldhöfer nun 13 von 15 möglichen Punkten aus den jüngsten fünf Spielen geholt. Vor den Sonntagsspielen liegen sie fünf Zähler vor einem Abstiegsplatz.