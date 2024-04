SV Rödinghausen verliert gegen SC Wiedenbrück

Nach sieben Spielen in Folge ohne Niederlage ist die Erfolgsserie des SV Rödinghausen gerissen und die Wiehenelf in der Fußball - Regionalliga West auf den Boden zurückgeholt worden. Unsanft, denn das 0:3 (0:1) im eigenen Stadion gegen den OWL-Nachbarn SC Wiedenbrück bedeutete für die Wiehenelf und den Großteil der 768 Zuschauer eine große Enttäuschung. Ein Abend zum Vergessen für den SV Rödinghausen.

Im Häcker Wiehenstadion verlor die Mannschaft von Trainer Farat Toku klar mit 0:3, nach dem man bereits zur Pause mit 0:1 zurücklag. Der Wiehenelf gelang es im zweiten Durchgang nicht, das Spiel zu drehen, trotz einiger personeller Wechsel, die Toku vornahm. An diesem Abend wollten bei den Rödinghausern nichts zusammenpassen. Rückstand nach 19 Minuten Nach wenigen Zeigerumdrehungen kam Wiedenbrück zu einem ersten Abschluss, den SVR-Torwat Luis Weber zur Ecke parierte, die im Anschluss nichts einbracht

SV Rödinghausen SC Wiedenbrück Fußball Niederlage Regionalliga West

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SC Wiedenbrück beendet die Erfolgsserie des SV RödinghausenSpielbericht zum Spiel SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Rödinghausen hat mit Wiedenbrück einen wuchtigen Gegner zu GastDer SV Rödinghausen empfängt am Freitag den SC Wiedenbrück. Julian Wolf fehlt verletzt. Felix Lange und Ayodele Adetula trainieren wieder.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

SC Wiedenbrück : | 28. Spieltag | Regionalliga West 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Gladbach: U23 verliert nach Führung gegen SC WiedenbrückZum vierten Mal in der laufenden Saison verliert Borussias U23 ein Regionalligaspiel, in dem sie zwischenzeitlich führte. Gegen den SC Wiedenbrück deutet lange nichts auf eine Wende hin. Trainer Eugen Polanski nerven die verspielten Punkte.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Ampelanlage außer Betrieb nach Unfall in Rheda-WiedenbrückDie Ampelanlage an der Kreuzung mit der Wasserstraße und dem Hellweg in Rheda-Wiedenbrück ist derzeit außer Betrieb, nachdem ein 64-jähriger Fahrer alkoholisiert den Stromanschlusskasten überfuhr und zerstörte.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Nach der Entlassung: So denkt Carsten Rump über seine Zeit beim SV RödinghausenFünf Monate sind vergangen, seitdem der Fußballlehrer gehen musste. Aufgeräumt und reflektiert meldet sich Rump nun zurück - und bereit für eine neue Aufgabe.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »