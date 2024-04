SV Oberteisendorf gewinnt 2:0 gegen ASV Piding

Der SV Oberteisendorf ist am Ostermontag vor 100 Zuschauern zu einem kaum gefährdeten 2:0-Heimsieg gegen den ASV Piding gekommen und hat dadurch vorübergehend die Tabellenspitze der Kreisklasse 4 erklommen. Nach einer guten Viertelstunde gingen die Gastgeber durch Daniel Aschauer in Führung. Florian Hofmann hatte ihn zuvor mit einem langen Schlag aus dem Mittelfeld am Sechzehner in Szene gesetzt.

Aschauer ließ die Pidinger Defensive mit einer Körpertäuschung und einem Haken ins Leere laufen und vollstreckte unhaltbar für Gästekeeper Alex Mihelin ins linke Eck. Mit der Führung im Rücken ließen die Gastgeber die Zügel etwas lockerer, was den „Veilchen“ zu mehr Offensive verhalf. In der 35. Minute steuerte ASV Stürmer Benedikt Kleinert plötzlich alleine auf das Tor des SVO zu, nachdem der Ball nach einem Missverständnis bei ihm gelandet war. Kleinert scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an SVO-Keeper Florian Krammer, der den Abschluss über die Latte lenkte

SV Oberteisendorf gewinnt 2:0 gegen ASV PidingDer SV Oberteisendorf hat einen 2:0-Heimsieg gegen den ASV Piding errungen und vorübergehend die Tabellenspitze der Kreisklasse 4 erklommen. Daniel Aschauer erzielte das erste Tor für die Gastgeber.

Kreisklasse 4: SV Oberteisendorf schlägt Piding und erobert Tabellenspitze

A-Klasse 6: SG Chieming-Grabenstätt entführt drei Punkte beim SV Oberteisendorf

A-Klasse 6: SG Chieming-Grabenstätt entführt drei Punkte beim SV Oberteisendorf

