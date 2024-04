SV Elversberg kommt gegen 1. FC Magdeburg nicht über ein Unentschieden hinaus

Die SV Elversberg ist am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Beide Mannschaften wirkten aufgrund der Tabellensituation über weite Strecken verkrampft. Vor 8864 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde begann SVE-Trainer Horst Steffen mit einer Vierer-Abwehrkette und einer offensiven Ausrichtung.

Im Vergleich zum 0:5-Debakel bei Eintracht Braunschweig mussten Lukas Pinckert und Thore Jacobsen auf die Bank und Manuel Feil und Paul Wanner spielten von Beginn an. Kleiner Trost für beide Teams: Nach einer Flut von Gegentoren in den vergangenen Wochen blieben am Samstag beide Kisten sauber

SV Elversberg 1. FC Magdeburg Unentschieden

