SV Darmstadt 98 - VfL Bochum : | 10. Spieltag

SPORT1: SV Darmstadt 98 gegen VfL Bochum 1848Am kommenden Freitag trifft der SV Darmstadt 98 auf den VfL Bochum 1848. Darmstadt verlor zuletzt gegen den FC Bayern München mit 0:8, während Bochum ein Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 erreichte. Beide Mannschaften haben Schwierigkeiten in der Abwehr und haben bereits viele Gegentore kassiert.

WESERKURIER: A-Jugend-Bezirksliga: VfL Wildeshausen und VfL Stenum siegreichDie A-Junioren des VfL Wildeshausen und des VfL Stenum haben dreifach gepunktet. Das Spiel der Wildeshauser bot dabei Dramatik pur.

MZ_DE: Darmstädter Gjasula und Maglica für je zwei Spiele gesperrtBundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 muss jeweils zwei Spiele auf Gjasula und Maglica verzichten. Die Hessen spielen am Freitag gegen den VfL Bochum.

STERNDE: Darmstadt 98 muss auf Gjasula und Maglica verzichtenBundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 muss jeweils zwei Spiele auf Gjasula und Maglica verzichten. Das DFB-Sportgericht hat die beiden Fußballprofis wegen unsportlichen Verhaltens gesperrt.

