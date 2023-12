SV Darmstadt 98: Mehlem fehlt in den kommenden Wochen

Zuletzt hat sich die Defensive des SV Darmstadt 98 stabilisiert. Ausgezahlt hat es sich bislang nicht - auch weil der Aufsteiger jetzt kaum noch Torgefahr ausstrahlt. Besonders bitter: In Marvin Mehlem fehlt in den kommenden Wochen jetzt auch noch ein Schlüsselspieler in der Offensive.Von ihren treuen Fans auf der Südtribüne wurden die Spieler des SV Darmstadt 98 nach der Heimpleite gegen den 1. FC Köln aufgemuntert.

"Sie haben uns gesagt, dass wir alle gemeinsam - Verein, Mannschaft, Trainerteam, Fans - an einem Strang ziehen müssen. Dann schaffen wir es", erzählte Abwehrspieler Christoph Klarer später in den Katakomben des Böllenfalltors, während im Hintergrund Keeper Marcel Schuhen mit düsterer Miene wortlos an den wartenden Fernsehjournalisten vorbeistapfte. Das 0:1 gegen die als Schlusslicht angereisten und bis dahin auswärts in der Liga noch sieglosen Kölner stellte einen Tiefpunkt in der laufenden Saison dar





