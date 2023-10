Suzuki in Katar noch stärker? Viñales keine Nummer 1

«Da das Material direkt von Sepang weitergeschickt wurde, hatten wir auf Phillip Island keinen neuen Motor oder ein neues Chassis», erklärte Suzuki-Teammanager Davide Brivio gegenüber SPEEDWEEK.com. «Dafür setzte unser Testteam erstmals das neue Seamless-Getriebe ein, das beim Hoch- und Runterschalten funktioniert. Tsuda hat drei Tage lang daran gearbeitet.»

Weshalb habt ihr erst ein Getriebe gebaut, das nur beim Hochschalten ohne Zugunterbrechung funktioniert und nicht in beide Richtungen? Das alte Seamless wollten wir schon während der letzten Saison bringen, es kam aber zu Verzögerungen. Zu immer mehr Verzögerungen. Das alte Seamless war noch nicht fertig, da haben wir bereits den zweiten Schritt gemacht und mit der Arbeit am neuen Getriebe begonnen. Ab einem gewissen Entwicklungspunkt war uns klar, dass beide Getriebe beinahe gleichzeitig fertig werden würden.

Macht es technisch einen Riesenunterschied, ob ein Getriebe nur in eine Richtung ohne Zugunterbrechung arbeitet? Maverick Viñales äußerte in Australien die Hoffnung, dass er das neue Getriebe für den Katar-Test Anfang März zur Verfügung haben wird. Klappt das?Deshalb haben wir das Testteam nach Phillip Island gebracht. Das Getriebe soll einwandfrei funktionieren und auch haltbar sein. Erst dann bekommen es die Werksfahrer. headtopics.com

Das muss man etwas differenzierter sehen. Was die schnellste Runde betrifft, lagen wir in Sepang zurück und waren nicht fantastisch. Wenn wir über die Rennpace reden, standen wir nicht so schlecht da. Vor allem Maverick am letzten Tag.

