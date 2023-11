Sutil: Schlechte Sicht spielte Rolle in Bianchi-Crash

Sutil sagte, dass die Bedingungen für das Rennen gut waren, bis der Regen zurückkehrte and die Sicht schlechter wurde. Eine Folge der Entscheidung der Organisatoren, an der Startzeit um 15 Uhr am Nachmittag festzuhalten, anstatt ein größeres Tageslicht-Fenster zu schaffen.

«Wir hatten viel Regen, aber als wir mit dem Rennen begonnen haben, hatten wir die besten Bedingungen des ganzen Tages», sagte Sauber-Pilot Sutil. «Wir hatten fast keinen Regen mehr, die Strecke war in Ordnung, um mit Intermediates zu fahren. Ich denke zu diesem Zeitpunkt hatten wir fast eine Stunde ohne Regen. Das einzige Risiko bestand gegen Ende, als die Sicht schlechter wurde und der Nieselregen zunahm.

Sutil bekam Probleme, das Auto auf der Strecke zu halten. «Und dann wurde der Regen mehr und mehr und es wurde wirklich dunkel, es waren schwierige Bedingungen. Ich fuhr sehr knapp hinter Jules und habe in Kurve acht mein Auto aufgrund von Aquaplaning verloren und bin in die Streckenbegrenzung gefahren. Zu diesem Zeitpunkt war ich sowieso nicht in der besten Position, aber glücklicherweise ist mir nichts passiert. Ich war in Ordnung und konnte aussteigen.

«Eine Runde später passierte das Gleiche mit Jules, der gleiche Fehler, den ich gemacht habe oder das gleiche Problem mit Aquaplaning, und er verlor sein Auto. Ich habe ihn kommen sehen, ohne Kontrolle über das Auto.»

«Es war schlechter geworden während dieser paar Runden. Natürlich waren unsere Reifen abgenutzt und der Widerstand gegen Aquaplaning war nicht mehr so gut. Während ich nach meinem Unfall dort stand, habe ich viele Autos gesehen, die Probleme hatten, selbst als das Safetycar draußen war. Es muss sich ein wahrer Fluss entwickelt haben. Das hat die beiden Unfälle verursacht.

