Süss MicroTec-Aktie: Kurs klettert leicht (17,72 €)

Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: Story der Woche: SÜSS MicroTecDr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Liebe Anleger und Anlegerinnen, Das im SDAX notierte Unternehmen teilte zur Wochenmitte mit, dass der Konzernumsatz nur noch in der Spanne von 300 bis 340 Millionen Euro

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Ferrari-Aktie: Kurs heute nahezu konstant (281,20 €)Am Aktienmarkt ist das Wertpapier von Ferrari zur Stunde unauffällig. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 281,20 Euro. Kaum auffällig ist aktuell am Aktienmarkt der Kurs von Ferrari. Das Wertpapier

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Microsoft-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (318,8626 €)Im US-amerikanischen Wertpapierhandel ist die Microsoft-Aktie aktuell unauffällig. Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 337,21 US-Dollar. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Microsoft. Mit

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Kurs der Industrial & Commercial Bank of China-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (0,4517 €)Der Kurs der der Aktie der Industrial & Commercial Bank of China kommt kaum von der Stelle. Die Aktie notiert aktuell bei 0,45 Euro. Der Kurs der Aktie der Industrial & Commercial Bank of China zeigt sich

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Evolution Mining-Aktie kaum gefragt: Kurs bricht um 4,06 Prozent ein (2,082 €)Keinen Grund zur Freude haben Inhaber der Evolution Mining-Aktie : Das Wertpapier verbilligt sich heute deutlich. Die Evolution Mining-Aktie gehört heute mit einem Abschlag von 4,06 Prozent zu den Verlierern

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Gold Fields-Aktie: Kurs fällt ab (12,10 €)Die Gold Fields-Aktie notiert heute leichter. Das Papier kostete zuletzt 12,10 Euro. Heute hat sich im Wertpapierhandel der Anteilsschein von Gold Fields zwischenzeitlich um 2,42 Prozent verbilligt. Der

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕