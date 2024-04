Survival-MMO Once Human startet erneut Beta-Phase

Das Survival-MMO Once Human musste aufgrund des großen Andrangs die erste Beta auf Steam vorzeitig schließen. Nun können Spieler jedoch wieder teilnehmen und sich in einer skurrilen postapokalyptischen Welt behaupten.

Neben PvE-Kämpfen müssen sie sich auch PvP-Kämpfen gegen andere Überlebende stellen. Das Spiel bietet zahlreiche Features und wird von Fans des Genres als große Hoffnung betrachtet.

