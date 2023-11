Surf-Star Israel Barona stirbt mit nur 34 Jahren – „Werde dich für immer vermissen“

Am Strand von El Zonte in El Salvador kämpften sich die Surf-Stars Anfang der Woche durch die Wellen. Auch Israel Borona war wieder dabei, bereitete sich in einem Hotel vor. Genau dort starb er mit nur 34 Jahren in seinem Zimmer.

Zwar sind die Umstände des frühen Todes noch nicht klar. Die Behörden aber gehen von einem Herzinfarkt aus. Wie Primicias.ec berichtet, wurde der ecuadorianische Surf-Star noch in der Nacht in eine Klinik gebracht, gerettet werden konnte er allerdings nicht mehr.Ecuadors Sportminister Sebastian Palacios auf X (ehemals Twitter): „Der frühe Tod von Israel Barona berührt mich sehr. Mein Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden. Wir sind auf Ihrer Seite.

Barona nahm an den World Surf Games teil, ist dazu der Bruder von Olympia-Teilnehmerin Dominic Barona. Israel hinterlässt einen kleinen Sohn sowie seine Partnerin Marie-Christine Amyot. Über zehn Jahre waren die beiden ein Paar. Im Interview mit „barefootsurftravel" schwärmte sie: „Ich bin dankbar für all die wunderschönen Orte und Wellen, die er für mich entdeckt hat, dafür, dass er mir geholfen hat, an meine Grenzen zu gehen."

Surf-Kollege Jonathan „Gato“ Chila nimmt bei Instagram einen bewegenden Abschied: „Ich kann es nicht glauben, dass wir gestern um 12 Uhr mittags mit deiner Frau im Arm über das Ereignis in Guatemala gesprochen haben. Und in der Nacht habe ich schon erfahren, dass du uns verlassen hast.“

